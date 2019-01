Zó zag Daan Schuurmans eruit toen hij in 'Rozengeur & Wodka Lime' speelde

Hieperdepiep hoera! Daan Schuurmans is donderdag jarig en mag 47 kaarsjes uitblazen. Om dat te vieren, doken wij in wat oude foto’s. Want weten we nog hoe Daan eruitzag in Rozengeur & Wodka Lime?

Na zijn opleiding aan de toneelacademie in Maastricht speelde Daan in diverse films, zoals Alles is liefde, Terug naar de kust en Mannenharten. Maar velen kennen hem nog als Frank Boersma uit de populaire serie Rozengeur & Wodka Lime.

Advertentie

Broekie

Deze serie ging over vier vriendinnen en hun belevenissen en dan met name over mannen, relaties en sex. Daan Schuurmans speelde in het eerste seizoen (2001) een van de mannen die het hart van de vrouwelijke hoofdrolspeelsters op hol deed slaan. Niet alleen in de serie trouwens, ook thuis waren de vrouwelijke kijkers erg onder de indruk van de 29-jarige acteur. Wat was hij toen nog een broekie – net als collega Barry Atsma.

Gezinnetje

Daan is al een hele lange tijd samen met actrice Bracha van Doesburgh. Ze leerden elkaar kennen in 2007 toen ze beiden in het toneelstuk Closer speelden. In 2011 stapten het stel samen in het huwelijksbootje. Twee jaar later werden ze voor het eerst ouders. Toen kregen ze dochter Sophia (6). Op 1 oktober 2015 is de actrice bevallen van een tweeling: Kees (3) en Boris (3).

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron, beeld: ANP