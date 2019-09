Tegenslag voor Dafne Schippers: "Ik ben verdrietig en teleurgesteld"

Dafne Schippers is momenteel in Doha voor de WK atletiek. De 27-jarige atlete moest zich zondagavond echter afmelden voor de finale van de 100 meter. Nu blijkt ook dat ze haar wereldtitel op de 200 meter niet kan verdedigen.

Dafne kampt met liesklachten. De klachten begonnen tijdens de halve finale van de 100 meter.

Bittere pil

De atlete was zowel in 2015 als in 2017 de beste op de 200 meter. Een bittere pil dus, dat ze dit jaar haar titel niet kan verdedigen.

Zondagavond liet Dafne op Instagram weten droevig en teleurgesteld te zijn dat ze de finale van de 100 meter aan zich voorbij moest laten gaan. Ze was toen nog wel hoopvol dat ze snel zou herstellen voor de 200 meter, maar helaas is dat niet op tijd gelukt.

Bron: NOS.nl. Beeld: ANP