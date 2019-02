Dafne Schippers kan door ongeluk thuis misschien niet meedoen aan het EK

Dafne Schippers is afgelopen zaterdag van de trap gevallen. Door deze val is haar deelname aan het EK indoor atletiek aankomend weekend niet meer zeker.

“Helaas van de trap gevallen. Helaas gebeurt dat bij iedereen, ook bij mij. Het leek geen probleem”, vertelt de atlete tijdens een persconferentie. Vol goede moed begon ze dus aan de starttraining voor de 60 meter, maar daar ging het mis. “Het is in mijn rug geschoten. Ik hoop dat ik dit weekeinde fit genoeg kan zijn.”

EK indoor

Ze zal dus morgen vol twijfels afreizen naar het EK indoor in Glasgow. De arts heeft haar bekken inmiddels weer rechtgezet, maar op locatie zal ze moeten afwachten of ze nog veel last houdt. Maar gemotiveerd? Dat is ze nog wel. Wij duimen in ieder geval!

Stuiterend naar beneden

Het ongeluk was een typisch gevalletje: “Ik heb thuis een gladde trap en ik liep op mijn sokken en ik gleed onderuit”, vertelt ze. “Ik kon me niet meer vastgrijpen, dat was stuiterend naar beneden.”

Dafne Schippers gaat met twijfels naar EK indoor in Glasgow. Is zaterdag van de trap gevallen, dacht dat er niet veel aan de hand was, maar vervolgens schoot het maandag bij een start in haar rug. ,,Ik ben nog steeds gemotiveerd, maar ga zeker geen risico’s nemen.” — Pim Bijl (@pimbijl) 26 februari 2019

