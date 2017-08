Op déze dag van de week worden de meeste kinderen geboren

In 2016 zijn er op een aantal dagen opvallend veel baby’s geboren.

Zo blijkt dat de vrijdagen populaire dagen zijn: 15,8 procent van de kinderen werden vorig jaar op deze dag geboren. Op vrijdag 8 juli werden er maar liefst 610 aangiften gedaan bij de burgerlijke stand.

Middenin de week maar zondags niet

Ook vrijdag 16 september vorig jaar was een uitschieter met 599 geboortes. Na de vrijdag is de woensdag een geliefde dag om te bevallen, blijkt: zeker 15,4 procent van de baby’s vorig jaar kwamen ter wereld ‘halverwege de week’. Welke dag dan iets minder in trek is? Dat is de zondag. Er worden steeds minder kinderen geboren op zondagen: maar 11,3 procent.

Overigens worden er in het hele weekend minder kinderen geboren dan doordeweeks. Dat komt doordat bevalling steeds meer worden gepland en dit willen ouders dan liever niet in het weekend hebben.

Als de blaadjes vallen

En of de seizoenen nog uitmaken? Stellen zeggen het liefst in de lente te bevallen maar de meeste kids worden tóch in de herfst geboren.

Afscheid

En ook de sterftecijfers zijn bekend en na 40 jaar lijkt ook daarin iets te zijn veranderd. Steeds meer mensen overlijden doordeweeks en dat komt doordat steeds meer invloed hebben op het begin en het einde van onze levens.

Bron: NOS. Beeld: iStock