Op déze dag gaan prinses Beatrice en Eduardo trouwen

Je kunt weer een royal wedding in je agenda noteren. De Britse prinses Beatrice en haar Italiaanse verloofde Edoardo Mapelli Mozzi hebben de datum van hun bruiloft bekendgemaakt.

Prinses Beatrice (31) is de dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson en dus de kleindochter van koningin Elizabeth en het nichtje van prins William en prins Harry.

In de lente

Na een jaar daten, kondigden Beatrice en Eduardo in september 2019 hun verloving aan. Volgens diverse bronnen gaan Beatrice en Eduardo op 29 mei 2020 trouwen. Deze datum is nog officieel bekendgemaakt, maar verwacht wordt dat de koninklijke familie de datum de komende dagen zal bevestigen.

Wat de locatie van de ceremonie zal zijn, is nog niet bekend. Naar verwachting zal het stel de receptie in Buckingham Palace organiseren, net zoals bij de bruiloft van prins William en Kate Middleton in 2011.

Niet op televisie

In tegenstelling tot de andere royal weddings, zoals die van William en Kate, prins Harry en Meghan Markle en haar zus Eugenie en Brooksbank, zal deze bruiloft niet op televisie worden uitgezonden. Dit heeft te maken met haar vader, prins Andrew, die momenteel flink onder vuur ligt wegens zijn connecties met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew werd gedwongen afstand te doen van zijn koninklijke taken.

Bron: Red Online UK. Beeld: Getty Images