Dag van de Mantelzorg: zo veel mantelzorgers zitten tegen een burn-out aan

Ter ere van de Dag van de Mantelzorg wordt er wat extra licht geschenen op de ontzettend mooie maar zware taak van het mantelzorgen. Momenteel hebben veel mantelzorgers het namelijk nog eens extra zwaar: vanwege de coronacrisis zitten veel van hen tegen een burn-out aan.

Dat blijkt uit een enquête die vakbond CNV liet uitvoeren door Maurice de Hond.

De Hond enquêteerde 750 mantelzorgers over hun zorgtaken en hun mentale gesteldheid. En de resultaten zijn alarmerend. Maar liefst één op de drie werkende mantelzorgers zit momenteel tegen een burn-out aan. Dat komt mede door de coronacrisis. CNV-voorzitter Piet Fortuin laat weten dat mantelzorgers hierdoor namelijk voor een ‘totaal nieuwe problematiek’ zijn komen te staan. “Dagbestedingen die ineens gesloten zijn, belemmerende regels die zorgtaken bemoeilijken.” Mantelzorgen wordt dus ineens extra zwaar in deze tijd.

Daarbij blijkt uit het onderzoek dat maar liefst 9% van de ondervraagden zich vaker ziek meldt dan voor de coronacrisis. En één op de vijf mantelzorgers krijgt minder begrip én minder verlof van de werkgever voor mantelzorgtaken.

Fortuin vindt de cijfers zorgwekkend. “De werkende mantelzorgers zijn een onderbelichte groep die momenteel de ruggengraat van de samenleving vormt”, zegt hij.

Dag van de Mantelzorg

De Dag van de Mantelzorg is in het leven geroepen om mantelzorgers een hart onder de riem te steken. Dit kan door ze te verrassen of eens wat taken uit handen te nemen. Nederland zou volgens de organisatie achter de Dag van de Mantelzorg namelijk maar liefst 4,4 miljoen mantelzorgers kennen. En die verdienen het om eens in het zonnetje gezet te worden.

Ook Quinty Trustfull heeft ervaren hoe het is om mantelzorger te zijn. In het geheim was zij mantelzorger voor haar vader. Bekijk hier waarom:

Bron: Rtl nieuws. Beeld: iStock