Dagboek van Willeke: “Zijn hand omklemt de mijne”

Willeke is de kleindochter van Anne-Wil en de puberdochter van Manon. Iedere woensdag houdt ze een dagboek bij voor Libelle.

Advertentie

Vrijdag 22 januari

Robberts vertrek naar het huis van onze vader begin deze week voelt nog steeds als verraad. Mama en Boy doen alsof er niets veranderd is in huis, al weet ik zeker dat het mama dwarszit dat Rob zo makkelijk weg is gegaan. Het is maar voor eventjes, maar haar nest zal toch een stukje leger voelen. Ik heb geen medelijden met haar. Ik kan de gedachte niet loslaten dat het háár schuld is dat Rob het niet meer trekt in dit huis. Mama had ruimte in het huis nodig voor de baby, dus ging hij naar de schuur. Mama had ruimte in haar hoofd nodig, dus verloor ze hem uit het oog.

Mijn verveling wint het van mijn ongenoegen en ik besluit om bij papa langs te fietsen. Sinds Carice dood is heb ik hem niet meer gezien, want de gedachte aan een rouwende vader maakt me ongemakkelijk. Steeds vaker lijkt het alsof ik sterk moet zijn voor mijn ouders. Vroeger was het andersom.

Uit angst voor een grafsfeer aarzel ik even bij de deurbel, maar bel dan toch aan. Als papa de deur opendoet, zie ik dat mijn zorgen ongegrond waren. Er staat keiharde popmuziek aan, en Rob zit op de grond mee te zingen en een stapel gympen schoon te maken met een tandenborstel.

“Ha, Wilsie!” zegt papa, en hij aait me over mijn hoofd. “Rob leert me van alles over mode. Blijkbaar zijn mijn oude sneakers ineens best hip! Vintage noemt-ie dat!”

“Ik dacht dat hij zo nodig moest leren,” zeg ik, en ik klink echt als een zure trut. Robbert vergelijkt me altijd met Annika, dat brave vriendinnetje van Pippi Langkous. En ja hoor, hij en papa roepen in stemmetjes die de mijne moeten voorstellen: “Nee Pippi, niet doen!” Onwillekeurig moet ik lachen, en ik plof neer op de bank. Wat zeur ik toch ook altijd?