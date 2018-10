Dagboek van een kleptomaan

De kasten van Elsbeth (36) puilen uit met kleding, schoenen, tassen, geurtjes en make-up. Die spullen zijn alleen niet bij elkaar geshopt, maar gestolen. En bijna dagelijks komt er wat nieuws bij.

12 november 2017

Gisteren was de leukste party van het jaar. Mijn grote zus Emma werd veertig én heeft een nieuwe baan als manager. Reden voor een feestje! Als cadeau had ik een mand volgestopt met dure spullen, met een groot lint eromheen: een tas van Michael Kors, make-up en een geurtje van Chanel, twee mooie panty’s en een gouden armband met bijbehorende oorknopjes. ‘Zo kom je prima voor de dag op je nieuwe kantoor’, schreef ik op de kaart. Emma’s mond viel open van verbazing. Hoe kon ik zulke dure spullen betalen? “Je wordt maar één keer veertig, toch?”, grapte ik. Ik omhelsde haar zodat ze geen vragen meer kon stellen. Alle cadeaus in de mand waren namelijk gestolen. Door mij. Nu, met een flinke kater, schaam ik me diep dat ik zelfs het verjaardagscadeau voor mijn eigen zus heb gejat. Mijn familie moest eens weten.

29 november 2017

De feestdagen staan voor de deur en ik ben al dagen onrustig. Het liefst ga ik elke dag op pad om uren door de stad te slenteren. Winkel in, winkel uit, pashok in, pashok uit. Hoe drukker het is, hoe beter ik mijn slag kan slaan. In een grote kledingwinkel kijk ik eerst naar het prijskaartje. De maat maakt me niet veel uit, ook niet of ik het kledingstuk écht wil hebben. Spullen onder de vijftig euro interesseren me niet en mijn grens ligt bij tweehonderd. Hoger durf ik niet te gaan. Daarna voel ik goed of er geen beveiligingslabel aan de kleding zit. Met een stapel spullen over mijn arm en in een grote boodschappentas ga ik naar de paskamers. Mijn hart begint meteen sneller te kloppen. Het personeel telt alleen de stuks op mijn arm, in de tas kijken ze nooit. In het pashokje trek ik de kleding onder mijn eigen outfit aan en let er goed op dat ik niet te dik lijk. Maximaal vier items laat ik onder mijn kleren verdwijnen, de rest geef ik terug. Het maakt me niet veel uit wat het is, ik ben te veel bezig om zonder gedoe de winkel uit te komen. Niet alleen door de vele lagen die ik aan heb, maar ook door de spanning zweet ik als een otter. Als het lukt om ongezien naar buiten te komen, loop ik meteen naar de auto. Gaat het alarm af, dan kan ik door de drukte snel in de menigte verdwijnen. Gek genoeg is dat nooit gebeurd. Ik heb altijd veel geluk gehad.

10 december 2017

Ik voel me sinds een paar dagen echt heel slecht. Een leeg en deprimerend gevoel. De afgelopen weken heb ik voor wel tweeduizend euro aan spullen naar huis gesmokkeld. Alles staat in tassen in de kast, met de prijskaartjes er nog aan. Ik heb nog niets uitgepakt of gedragen. Petra en Elise appen me om die dag om iets leuk te gaan doen, en Emma wil weten wat ik doe met Kerst. Maar als ik zo veel spullen steel, wil ik niemand zien. Straks zullen ze nog iets merken van mijn zorgen en mijn onrust. Ik zit in een rare bubbel en kan nu alleen nog maar denken aan de rush van het stelen. Ik werk drie dagen per week, de enige dagen dat ik niet de stad in ga. De rest van de week ga ik op rooftocht. Ik eet ook steeds minder de laatste tijd. Het lijkt wel of de adrenaline in mijn lijf m’n eetlust onderdrukt. Het is lekker en onprettig tegelijk. Als ik door de stad loop met mijn binnengehaalde buit voel ik me zalig. Maar eenmaal thuis gooi ik de spullen in een hoek en zit ik te janken op de bank. Morgen bel ik Emma terug, denk ik steeds. Maar ik durf het niet. Ze kent me als geen ander en zal merken dat er iets mis is.

23 december 2017

Ik lig op een opblaasmatrasje bij Emma, want ik blijf hier tot Oud en Nieuw logeren. Eergisteren heb ik haar huilend opgebeld. Ik voelde me zó eenzaam en verdrietig. Ik heb niets verteld over mijn ‘probleem’, want ik schaam me kapot voor wat ik doe. Hoe zal ze reageren? En moet ik me daarna aangeven bij de politie, en de gevangenis in? Moet ik alles wat ik heb gestolen aan de winkels terugbetalen? Dat kan helemaal niet met mijn piepkleine salaris. Ik word gek van mijn eigen gedachten over schuld en opsluiting en doe geen oog dicht. Ik zie mezelf al zitten in een kamertje bij een agent, met een hulpverlener. Misschien raak ik mijn baan kwijt als dit naar buiten komt, en zelfs mijn huis. Ik kan toch niet aankomen met: ik ben verslaafd aan stelen? Dat doen andere mensen, niet ik. Ik ben geen crimineel. Ik kom hier heus wel uit, als ik een tijdje bij mijn zus blijf, zal het vast weer beter gaan.

7 januari 2018

Het was heerlijk, het weekje bij mijn zus en haar gezin. We hebben lange wandelingen gemaakt, uitgeslapen, spelletjes gedaan en met elkaar gekookt. Een zalige tijd waarin ik bijna niet aan mijn problemen heb gedacht. Emma heeft gelukkig niets aan me gemerkt. Maar één dag nadat ik thuis kwam, ging het meteen weer mis. Het is uitverkoop, dus ik móet de stad weer in om te kijken wat er te halen valt. Op de middelbare school deed ik dat ook al: met een vriendinnetje naar een warenhuis en snuffelen in de bakken vol afgeprijsde spullen. Nagellak, mascara, sieraden, shirtjes… er verdween van alles in onze mouwen, sokken en schooltas. Steeds daagden we elkaar uit een stap verder te gaan. De kick van het pikken was zalig. We begonnen op school zelfs een handeltje in gestolen cd’s en make-up. Niemand stelde vragen, iedereen pikte weleens iets. En een gloednieuwe cd voor een paar euro wilde iedereen wel. Mijn vriendin pikte zelfs kleding op bestelling. Nieuwe spijkerbroek nodig? Voor een paar tientjes werd het geregeld. Op een dag werd ze gepakt in een winkel, zonder dat ik erbij was. Het was een drama. Ze werd van school gestuurd nadat de leiding erachter kwam dat ze haar gestolen spullen daar verkocht. Ze heeft mij en andere vriendinnen nooit verraden, maar de schrik zat er goed in. Na een paar maanden ging ik toch door. Alleen. Ik miste het gevoel van spanning. Een poosje door een winkel struinen met kleine spullen in je hand, het verstoppen, ongezien naar buiten lopen… ik werd

bijna high als het weer was gelukt. Dertig jaar later doe ik het nog steeds en ben ik verslaafd aan het gevoel. Al die spullen interesseren me weinig. Daar gaat het helemaal niet om. Maar de schaamte en leegte van mijn gedrag wordt steeds erger. Ik ben diep ongelukkig.

31 maart 2018

Het zat eraan te komen: ik ben betrapt op mijn werk. Tijdens de lunchpauze had ik ongezien een tas gevuld met kantoorspullen en onder mijn bureau gezet. Er zat ook een iPad in, nieuw in de doos en bestemd voor een collega. Odette, de office manager, zag de iPad uit de tas steken en zei dat-ie niet voor mij bestemd was. Ik werd vuurrood en begon te zweten en te stotteren. Toen ze ook de andere spullen zag – doosjes paperclips, een perforator, drie nietmachines, batterijen, pennen, pakjes post-its en een stapel notitieboekjes – en ik een smoes probeerde te verzinnen, begon ik te huilen. Odette nam me apart in een vergaderruimte waar ik helemaal leegliep. Snotterend vertelde ik alles terwijl ze mijn hand vasthield en begrijpend knikte. Ik kon niet stoppen met praten, alles kwam eruit. Over hoe eenzaam ik me voel en hoe erg ik me schaam. Over de berg gestolen spullen in mijn huis die me verstikt. Mijn verslaving loopt totaal uit de hand en wordt groter dan mijzelf. Al heel lang heb ik geen controle over mijn leven en draait alles om het stelen, de roes en het bijbehorende schuldgevoel. Het liegen, of het bewaren van mijn geheim, is onhoudbaar geworden. Ik ben op en wil het liefst verdwijnen onder een steen. Odette heeft me met een taxi naar huis gestuurd, ik kon niet eens meer fietsen. Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad dat zij mijn geheim ontdekte. En niet een of andere strenge beveiliger van een winkel.

2 juni 2018

De eerste maand van therapie zit erop. Odette is mijn steun en toeverlaat, ik heb ongelofelijk veel aan haar te danken. Ze hielp me een psycholoog te vinden die gespecialiseerd is in kleptomanie en eetstoornissen. Want door mijn angsten en schaamte heb ik ondertussen ook een behoorlijk eetprobleem opgelopen, zonder dat ik dat doorhad. Vanaf nu moet ik in een dagboek bijhouden wanneer ik de drang voel om te stelen. Is het als ik eenzaam ben, om depressieve gevoelens te onderdrukken? Is het als ik stress heb op mijn werk, of omdat er door familie en vrienden te veel aan me wordt getrokken? Of komt het door een gebrek aan zelfvertrouwen? Ik ben nergens écht goed in, maar in stelen blink ik uit. Alleen, wat heb ik daaraan? Emma en mijn vriendinnen weten nog van niets. Ik krijg door de gesprekken meer zelfvertrouwen, voel me minder een soort uitschot. Ik ben gaan sporten en kom weer in contact met mijn lichaam. Ook hou ik, heel schools, een huishoudboekje bij. Nog vaak denk ik: wat duur, een nieuwe broek, ik kan ’m ook gewoon meenemen. Dus ik ben er nog lang niet, maar de eerste stap is gezet. Ik pak dit langzaam aan, stap voor stap.

Interview: Cathelijne Beijn. Beeld: iStock.