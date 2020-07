Dagboek van Willeke: “Ik ben het baby’tje, ik was mama’s meisje”

Willeke is de kleindochter van Anne-Wil en de puberdochter van Manon. En sinds kort houdt ook zij een dagboek bij voor Libelle. Ze is bijdehand, maar ook weleens onzeker. Over haar uiterlijk bijvoorbeeld en over sex, want dat wil haar nieuwe vriend wel, maar zij nog niet. Ze spookt van alles uit en heeft zo haar twijfels over de relatie van haar moeder. Iedere woensdag lees je haar dagboek op Libelle.nl.

Vrijdag

Mama staat voor me met grote natte ogen. Boy heeft een beschermende arm om haar heen geslagen en kust haar hoofd. Er hangt een vreemde stilte omdat we wachten tot Robbert er ook is. Mama en Boy hebben iets te vertellen, zeiden ze. Ik kan wel gokken wat het is maar laat de gedachte nog niet helemaal concreet worden in mijn hoofd. Ik word ongeduldig en roep de trap op: “Kom dan, Rob!”

Boy kijkt me aan en zegt: “Aan één moeder heeft hij genoeg.”

Aan één vader ook, wil ik zeggen, maar ik doe het niet. Dan sloft Robbert de trap af. “Wat is er? Hebben ze Griekenland op slot gegooid?”