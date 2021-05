Willeke is de kleindochter van Anne-Wil en de puberdochter van Manon. Iedere week houdt ze een dagboek bij voor Libelle.

Advertentie

Woensdag 12 mei

Ik kom binnen en de spanning die in de lucht hangt is bijna tastbaar. Hoe heb ik dat toch altijd meteen door? Ik lijk wel zo’n koe die onweer kan ruiken. Of nee, het is de geur van keukenreiniger. Mama heeft de afgelopen tijd niet vaak schoongemaakt, maar als ze boos is gaat ze briesend haar woede op het huis afreageren. Ik hang mijn jas niet eens op, richt mijn ogen strak op de trap en hoop dat ze boos is op Boy, of oma, of Rob.

Ze vraagt hoe het gaat op school. Sinds ik met Floris ben leer ik me helemaal kierewiet, hij doet altijd netjes zijn huiswerk. Mijn cijfers zijn het probleem niet, die gaan gestaag omhoog. Wat houdt ze achter?

Razendsnel ga ik een lijstje af in mijn hoofd. Weet ze dat we hier hebben gefeest toen zij en Boy een weekend weg waren? Dan moet ze bij Robbert zijn, niet bij mij. Ik bereid me mentaal voor om in huilen uit te barsten en hem overal de schuld van te geven. Heeft ze weer met papa gebeld over zijn problematische huisbaas, die toevallig de vader van Floris is? Ook dat is niet mijn schuld, wie kiest haar vriendje nou uit op zijn ouders?