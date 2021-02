Willeke is de kleindochter van Anne-Wil en de puberdochter van Manon. Iedere woensdag houdt Willeke een dagboek bij voor Libelle.

Advertentie

Woensdag 10 februari

Terwijl ik via de achterdeur binnenkom, merk ik al dat er iets mis is. Arie, die meestal ligt te maffen in haar mand, duwt meteen haar neus tegen mijn benen en piept huilerig naar me. “Hebben ze je uitgehongerd, arme meid?” zeg ik, en ik aai haar gestreste hoofdje. Ik doe mijn jas uit en roep het huis in: “Jezus mam, je kunt toch wel van de bank af komen om Arie eten te geven?” Er komt geen antwoord. Dat is vreemd, want mama komt tegenwoordig nergens meer, en het is al te laat op de dag voor haar middagdutje. Nu ik erover nadenk: het is al bijna avond. Het schemert en er staat nergens een lamp aan.

Ik voel de tocht in mijn nek, ik heb de deur niet goed dichtgetrokken. Maar ik draai me niet om, want ik staar voor me uit. Er ligt iets in de gang. Ik doe het licht aan en besef dat het iemand is. Dat het mama is. Vanaf dat moment beweeg ik door stroop, als in een nachtmerrie. De deur moet dicht. Nee, ik moet aan mama voelen. Of ze niet… Nee, ik moet Boy hebben. Ik wil hem roepen maar er komt niets uit mijn keel. Is hij überhaupt thuis? Ik moet de deur dicht doen, de kou stort nu razendsnel naar binnen. Nee, ik moet naar mama, die roerloos is, en een onheilspellend grote vlek in haar broek heeft waar ik niet naar durf te kijken. Ik moet iemand bellen. Bellen… ziekenhuis. Ik moet een ambulance bellen. Eindelijk klikt het, en met trillende handen pak ik mijn telefoon.