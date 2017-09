Bijzonder: Nederlandse Daimy (5) mag samen met prins Harry racen

Wat een geweldige ervaring voor de jonge Daimy uit Apeldoorn.

Ze mag samen met niemand minder dan prins Harry racen in een mini-Land Rover.

Hup, papa

De twee zijn in het Canadese Toronto. Prins Harry is daar aanwezig omdat hij bij de opening van de Invictus Games wil zijn.Het is een internationaal sportevenement voor gewonde oorlogsveteranen. Daimy’s vader Paul Gommers doet hier aan mee. Daimy wil graag haar vader aanmoedigen bij de onderdelen boogschieten en zitvolleybal.

Daar ben je weer

De 33-jarige prins Harry heeft dit evenement opgezet. Daimy heeft Harry vorig jaar ook al ontmoet. Ze vertelt aan iedereen dat ze vrienden is met Harry en is daar ontzettend trots op. Dit jaar herkende hij haar. Paul: “Hij zei tegen Daimy: hey hoe is het met jou, wat ben je groot geworden.” De beelden van het meisje met de prins gaan nu de hele wereld over. “We worden overspoeld met foto’s en video’s die overal ter wereld te zien zijn,” aldus Paul.

#princeharry #children #cute #invictusgames #invictus #invictustoronto #toronto #canada Een bericht gedeeld door Prince Harry (@princeharryofengland) op 23 Sep 2017 om 12:14 PDT

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Instagram