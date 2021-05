Dak- en thuislozen vanaf deze week gevaccineerd tegen coronavirus

Idols, X-Factor, The Voice, het Gouden-Televizier-Gala; Chantal Janzen heeft al heel wat programma’s op haar naam staan. Maar al deze grote klussen vallen in het water in vergelijking met de presentatie van het Eurovisie Songfestival. Dat vertelt ze aan RTL Boulevard.

‘Het was fantastisch, maar ik leef niet meer’, grapt Chantal.

Advertentie

Heel zwaar

Chantal vertelt dat het heel zwaar was. “Allereerst: zonder iemand als Leco (haar visagist, red.) wil je dit niet meemaken. Door hem zag ik er nog een beetje representatief en levend uit. Maar het is heel heftig gewoon”, gaat ze verder. “Je doet ieder show vier keer: dat zijn repetities, twee shows met publiek en ’s avonds de echte show. En dan de puntentelling er nog achteraan. Het is alsof je een marathon hebt gelopen en je daarna nog een triatlon moet doen.”