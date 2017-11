Dakloze geeft zijn laatste geld uit aan benzine voor vrouw met autopech, wat daarna gebeurt is ongelooflijk

Toen de 27-jarige Kate McClure zonder benzine kwam te zitten, bracht de dakloze Johnny van zijn laatste geld benzine om Kate te helpen. Kate reed vervolgens weg, met de belofte dat ze ooit iets voor hem terug zou doen.

De weg in Philadelphia is gevaarlijk, dus vertelde Johny aan Kate dat ze in de auto moest blijven zitten met de deuren op slot. Hij liep vervolgens naar een nabijgelegen benzinestation en gebruikte zijn laatste 20 dollar om een kan te vullen met benzine en bracht dit naar de auto.

Belofte

In de nabije weken bracht Kate samen met haar vriend Mark D’Amico geld en snacks naar de plek waar Johnny Kate hielp. Elke keer wanneer ze elkaar ontmoetten, leerden Kate en Mark steeds iets meer over zijn verhaal. Nadat de 34-jarige Johnny zijn baan verloor en door het magere spaargeld heen was, belandde Johnny een nacht op straat. Die nacht veranderde in een week en die week in een jaar.

Herpakken

Mark en Kate bleven maar aan de arme Johnny denken en dus lanceerden zij een GoFundMe-campagne. Met het ambitieuze doel van 10.000 dollar hoopten ze een paar honderd dollar op te halen. Met dit geld zouden ze een paar nachten een motel kunnen boeken zodat Johnny zich kon herpakken.

Ontploft

Boven alle verwachtingen stond de teller op 22 november 2017 op 34.000 dollar en op 23 november op 200.000 dollar. “Het is gewoon ontploft,” zegt Kate. De week ervoor verrasten Kate en Mark de dakloze al met 1.700 dollar, waarop Johnny antwoordde: “Vanaf nu gaat mijn leven veranderen”.

Leven hervatten

Momenteel is Johnny bezig met het vervangen van zijn papierwerk. Hij hoopt weer een baan te krijgen in een magazijn en uiteindelijk weer paramedicus te worden zoals hij voorheen was. Elke keer als Kate naar het opgehaalde geldbedrag kijkt, staat ze weer versteld. “Het gaat nu echt gebeuren voor hem”.

Bron: amp.miamiherald.com. Beeld: iStock