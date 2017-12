Dakloze man vindt handtas vol geld en besluit er iets heel verrassends mee te doen

De dakloze James McGeown wordt in Engeland op handen gedragen. Hij deed namelijk iets heel nobels toen hij een handtas vol geld vond.

In de Britse stad Glasgow liep James over straat toen hij plotseling een auto zag staan, waar het raam nog van open stond. Op de passagiersstoel lag een handtas, waar flappen geld uitstaken.

In de koude regen wachten

“Ik had het raampje van mijn auto per ongeluk opengelaten”, vertelt auto-eigenaar John aan The Sun. De handtas van zijn collega Alyshia lag vol in het zicht. “En er zat 400 pond (zo’n 460 euro, red.) in.” Nou was het geld meer dan welkom bij James, gezien zijn dakloze bestaan. Toch besloot hij het goede te doen. “James stond 2,5 uur lang in de koude regen om ervoor te zorgen dat niemand mijn auto inkwam.”

Politie

Op een gegeven moment pakte de man de tas wel uit de auto om te zien of er misschien een paspoort in zat. “Dat zat er niet in, dus vervolgens stapte hij het gebouw binnen waarvoor de auto stond. Hij liet de tas aan de receptioniste zien en legde uit dat er 400 pond in zat. Zij belde de politie, en toen kwam ik aan.”

Gentleman

Wat is John James dankbaar. “Deze man is dakloos, alcoholverslaafd en een ware gentleman. (…) God bless you, James.”

Crowdfunding

Om James te bedanken, heeft John een crowdfunding opgericht. Doel? 5.000 pond ophalen voor de goedzak. Dat bedrag is nu ruimschoots overschreden: de teller staat inmiddels op bijna 7.000 pond.

Bron: The Sun. Beeld: Facebook