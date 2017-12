Dakloze man graait in prullenbak en daarna vindt hij iets wat hij nóóit had verwacht

Op het vliegveld in Parijs heeft een 50-jarige man iets gevonden wat je normaal gesproken niet echt rond een afvalbak vindt.

Bij het vliegveld Charles de Gaulle vond een dakloze man namelijk 300.000 euro.

Warempel

Nou ja, vónd… De politie onderzoekt momenteel de dakloze man die het geld heeft meegenomen. Het gebeurde allemaal bij vertrekhal 2. Op beveiligingscamera’s is te zien hoe de man, na het graaien tussen het afval, rustig tegen een deur aanleunt. Tot zijn verbazing gaat die deur open en kan hij makkelijk even naar binnen. Hij heeft geen idee om wat voor deur het gaat.

Mooie kerst

Hij bevindt zich dan in een bank, waar zomaar veel cash geld ligt. Hij aarzelt geen moment en pakt 300.000 euro mee en stopt ’t in 2 tassen. De politie noemt het ‘een grote blunder’. Als hij niet wordt gepakt door de politie, is hij niet langer een zwerver meer. Volgens de politie hangt de man vaak rond op het vliegveld op zoek naar restjes eten en wat slokjes drinken, wat weg is gegooid door passagiers. Wellicht heeft hij dit jaar een heel royaal kerstdiner op tafel staan.

Bron: Telegraph. Beeld: iStock