Kippenvel: dakloze operazangeres krijgt platencontract door viral video

Van dakloos met een uitzichtloos leven naar een glansrijke toekomst én een platencontract. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar gebeurde de Amerikaanse dakloze Emily Zamourka toch echt. Ze werd ontdekt door een simpele video op YouTube en krijgt nu de ene aanvraag na de andere.

De zangkunsten van de dakloze vrouw lijken haar leven compleet te veranderen – in de positieve zin van het woord.

Dakloze operazangeres

Het begon toen de dakloze Emily een klassiek nummer van Puccini ten gehore bracht in een metrostation in New York. Een politieagent was erg onder de indruk van haar stemgeluid, waarna hij besloot haar te gaan filmen. Hij plaatste de video op internet, en je raadt het al: binnen de kortste keren ging de video van Emily viraal.

Platencontract

De video heeft de dakloze operazangeres geen windeieren gelegd. Want niet alleen is haar al een platencontract aangeboden, ook zijn er inzamelingsacties opgezet om haar van een beter leven te kunnen voorzien. Glee-actrice Kristin Chenoweth blijkt ook groot fan van Emily te zijn.

Handtekening

Emily vertelt in een video aan TMZ dat ze nog geen handtekening heeft gezet onder een platencontract. Maar het zal niet lang meer duren voor ze haar eerste professionele nummer uit kan gaan brengen. Hieronder kun je de video van haar bekijken. Niets teveel gezegd, toch?

Bron: RTL Boulevard. Beeld: iStock