Dakwerker (33) overlijdt na val van het dak: 'Hier hebben we altijd voor gevreesd'

De grootste nachtmerrie voor een gezin in België is werkelijkheid geworden. Dakwerker Jo Tondeur viel tijdens een klus van het dak en overleed.

Al 10 jaar dol op zijn werk en net voor de 3e keer vader geworden. Maar nu laat hij zijn vrouw en 3 kinderen achter. “We begrijpen niet hoe het heeft kunnen gebeuren en zijn kapot van verdriet”, vertelt Jo’s zus Elke aan Het Laatste Nieuws.

Isolatie plaatsen

Jo, die een paar maanden geleden nog zijn 3e kindje verwelkomde, viel in voor een collega. In het Belgische Beverst was hij met een andere collega isolatie aan het plaatsen, toen het gruwelijk misging. Volgens getuigen kreeg Jo stukjes isolatie in zijn ogen. Een collega die erbij was hoorde hem vloeken, vertelt Maarten Ramaekers aan Het Laatste Nieuws, voor wie Jo inviel.

Doffe klap

“Mogelijk heeft hij zich nadien mispakt en is hij zo naar beneden gevallen”, aldus Maarten. “De collega heeft het zelf niet zien gebeuren, maar hoorde plots een doffe klap. Hij dacht dat er een isolatieplaat naar onder was gevallen, maar toen hij naar beneden keek zag hij Jo roerloos liggen.”

Gevaarlijke baan

Hulp was binnen no-time ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten: Jo was op slag dood, door ernstige verwondingen aan zijn hoofd. “Je weet dat het een gevaarlijke job is en je denkt al eens aan de gevaren,” relativeert zus Elke, “maar je hoopt nooit dat het gebeurt. Hier hebben we altijd voor gevreesd.”

Pech

Ook collega en vriend Maarten kan met z’n hoofd niet bij het verschrikkelijke ongeluk. “Drie jaar werkten we samen. Ik zou dit weekend eigenlijk op dat dak hebben gestaan. (…) Niet te geloven dat dit nu gebeurt. Het is ongelooflijk veel pech.”

We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

BEKIJK OOK:



Bron: Het Laatste Nieuws. Beeld: Facebook