Voetballer Daley Blind deelt naam én allereerste foto van pasgeboren zoontje

Beschuit met blauwe muisjes: Daley Blind is vader geworden van een zoon. Op Instagram deelt de voetballer de naam en de allereerste foto van het kleine mannetje.

Zijn vrouw Candy-Rae is dinsdag 1 oktober bevallen. Hun zoontje heeft de naam Lowen Dace Blind gekregen.

Verklapt

Daley heeft de naam van z’n zoontje nog even geprobeerd geheim te houden, maar Ajax-trainer Erik ten Hag praatte woensdag al zijn mond voorbij. Hij verklapte per ongelijk de naam Lowen. Niet lang daarna deelt Daley zelf een zoet kiekje met z’n pasgeboren zoontje op Instagram. “Proud daddy“, schrijft de kersverse vader.

Huwelijksbootje

Daley en Candy-Rae zijn al meer dan 8 jaar samen. Vorig jaar in juni ging hij voor haar op z’n knieën en vroeg hij haar ten huwelijk. Afgelopen juli stapten de tortelduifjes samen in het huwelijksbootje. Candy-Rae was toen al zwanger van Lowen en deelde vlak na de bruiloft het heuglijke nieuws.

Dit bericht bekijken op Instagram Proud Daddy 💙 Lowen Dace Blind. Een bericht gedeeld door Daley Blind (@blinddaley) op 3 Okt 2019 om 4:10 (PDT)

Ook Candy deelt een foto van het kindje:

Dit bericht bekijken op Instagram My Proud little family 💙 Lowen Dace Blind Een bericht gedeeld door Candy-rae Fleur (@candy.rae.fleur) op 3 Okt 2019 om 4:52 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP