Daley Blind praat openhartig over hoe het vaderschap hem bevalt

Het afgelopen jaar van Daley Blind (29) kon volgens hemzelf niet beter: zijn carrière bij Ajax gaat goed, hij trouwde met zijn grote liefde én ze konden hun op 1 oktober geboren zoontje Lowen Dace in hun armen sluiten.

Hij vertelt in de nieuwste editie van Helden Magazine over zijn fantastische jaar. “Ik heb zo gepiekt, het kan niet nóg beter. Er moet heel wat gebeuren voordat dit jaar overtroffen wordt.”

Advertentie

Bijzondere aankondiging

Daley en Candy-Rae zijn al meer dan 8 jaar samen. Vorig jaar in juni vroeg hij haar ten huwelijk en in juli trouwden ze. “Onze bruiloft was geweldig, een weekend op de Utrechtse Heuvelrug in een landhuis met familie en vrienden.” En daar hadden ze een bijzonder nieuwtje voor de gasten: “Mijn vrouw was al een paar maanden zwanger. Ze bleef maar een klein buikje houden, dus we dachten: wat als we het op onze bruiloft bekendmaken?”, legt Daley uit.

Trotse man

Uiteindelijk werd Lowen op 1 oktober geboren. “Mijn vrouw was ontzettend sterk bij de bevalling. Ze deed het voorkomen alsof het heel ontspannen ging. Je hoort weleens van die horrorscenario’s. Dat was bij ons niet het geval”, vertelt hij trots over Candy-Rae. Hij heeft de naam van Lowen stil kunnen houden, maar uiteindelijk was het Ajax-trainer Erik ten Hag die zijn mond op 3 oktober tijdens een interview voorbij praatte.

Niet komen aanwaaien

Daley kan nog niet zien op wie zijn zoontje lijkt. “De ene zegt dat hij de ogen van Candy heeft, een ander zegt weer het tegenovergestelde. Ik vind niet dat Lowen op ons lijkt op onze eigen babyfoto’s.” Ook laat hij iets los over zijn geoogde rol als vader: “Ik denk dat ik een vader word die best vrij is, maar wil ook de normen en waarden meegeven zoals ik die zelf heb meegekregen. Ik heb een goed leven en dat zal ik natuurlijk ook delen met mijn kinderen. Maar ik vind het belangrijk dat ze leren dat hen niet alles aan komt waaien in het leven.”

Perfect getimed

Een paar uur na de geboorte stapte Daley in het vliegtuig naar Valencia voor de Champions League. “We gingen rond half 4 ’s nachts naar het ziekenhuis”, vertelt hij. “Lowen is om half 11 geboren. Mijn vrouw mocht meteen naar huis. Candy wist dat ik graag wilde spelen. We zijn samen naar haar ouders gegaan, daar is ze gebleven, en ’s avonds ben ik met mijn vader naar Valencia gevlogen. Ze heeft het perfect getimed. Maar als er ook maar enige complicaties waren, was ik niet in het vliegtuig gestapt.”

Dit bericht bekijken op Instagram Proud Daddy 💙 Lowen Dace Blind. Een bericht gedeeld door Daley Blind (@blinddaley) op 3 Okt 2019 om 4:10 (PDT)

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Helden Magazine, RTL. Beeld: ANP