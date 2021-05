Damián treedt in voetsporen van vader Rafael van der Vaart

Een hartverwarmend verhaal: de 44-jarige Italiaanse Luca Trapanese wilde al lang kinderen, maar had geen partner. Hij besloot daarom de kleine Alba te adopteren; een meisje met het syndroom van Down dat al door twintig gezinnen was afgewezen.

Op Instagram deelt hij allerlei foto’s waar de liefde vanaf spat.

Voorbestemd

Het was alsof het zo had moeten zijn. Luca kwam uit een lange relatie met zijn vriend, en de destijds pasgeboren Luca was al door zoveel gezinnen afgewezen dat het adoptiebiebureau ten einde raad was. Een veilig, fijn en liefdevol huis voor het kleine meisje met het syndroom van Down was hard nodig.