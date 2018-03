Dan Karaty deelt foto van vader (78) die duidelijk ook wel van een dansje houdt

Dan Karaty is inmiddels niet meer weg te denken van de Nederlandse televisie, maar toch is hij pas tien jaar bekend in ons land. Daarvoor woonde en werkte hij in de Verenigde Staten, waar zijn familie ook nog steeds woont.

Dan Karaty werd geboren in New York en groeide daar op met zijn vader Tom, moeder Jane en vier broers en zussen. Kortgeleden vierde de familie feest want vader Tom Karaty mocht 78 kaarsjes uitblazen. Ter ere van de verjaardag van zijn vader deelt Dan vandaag een foto van hem en schrijft daarbij: “Mijn vader, mijn idool, is laatst 78 geworden. Hij heeft nog steeds de moves!”. Je kunt inderdaad duidelijk zien van wie hij het heeft:

My dad, my idol, turned 78 the other day. He’s still got moves! pic.twitter.com/JJguRjdG5X — Dan Karaty (@DanKaraty) 28 maart 2018

Beeld: ANP.