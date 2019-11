Dan Karaty is betrokken geraakt bij een ernstig auto-ongeluk

Dan Karaty is zaterdagavond bij een ernstig auto-ongeluk betrokken geraakt. Er ontstond een kettingbotsing, waarbij 2 mensen in het ziekenhuis zijn beland.

Gelukkig voor Dan, kwam hij er zonder kleerscheuren vanaf. Maar de auto…

Plotseling remmen

Dan zat niet zelf achter het stuur. Hij lag te slapen op de achterbank, terwijl zijn chauffeur hem naar België reed voor opnamen van Belgium’s got talent. Die moest plotseling remmen, waardoor er een auto achterop hem botste, zo verklaart Dans management tegenover Shownieuws.

Ziekenhuis

De ambulance en politie waren gelukkig snel ter plaatse. 2 automobilisten zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hen gaat, is niet duidelijk. Zowel Dan als zijn chauffeur moeten flink geschrokken zijn, maar zijn gelukkig niet gewond geraakt. Anders dan de auto: die is total-loss. Wel had Dan last van zijn nek, waar vlak voor de opnamen van Belgium’s got talent even door een dokter naar gekeken werd. Gelukkig bleek er niets ernstigs aan de hand.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP