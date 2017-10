Dan Karaty deelt foto van indrukwekkend (ontbloot!) bovenlijf

Presentator Dan Karaty is de laatste jaren bijna alleen nog maar als jurylid te zien op televisie, maar hij is natuurlijk eigenlijk zelf ook een danser. Wat blijkt: hij heeft ook nog steeds het lichaam van een danser.

De afgelopen weken heeft de presentator hard gewerkt aan zijn lichaam. Hij staat namelijk op de cover van het tijdschrift Men’s Health, zónder T-shirt. Dan telt al dagen af tot hij de cover mag onthullen op social media en vandaag is het dan eindelijk zover:

Did I say 2 days? Oh well. pic.twitter.com/Yw9ND4T79X

— Dan Karaty (@DanKaraty) 19 oktober 2017