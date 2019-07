Dít is de jury van het nieuwe seizoen 'Dancing with the stars'

In september keert het razend populaire televisieprogramma Dancing with the stars na jaren terug op de buis. De kandidaten en presentatoren waren al even bekend – vrijdag is ook onthuld wie er op de jurystoelen plaatsnemen.

En dat is een leuk rijtje namen: Irene Moors, Dan Karaty, Euvgenia Parakhina en ballroomdanser Louis van Amstel mogen straks alle BN’ers op hun stijldanskunsten beoordelen.

Tien jaar gewacht

In januari maakte RTL al bekend dat de zender na tien jaar nieuw leven blaast in Dancing with the stars. De deelnemers die zullen strijden om de winst zijn Tooske Ragas, Gijs Staverman, Bibian Mentel, Samantha Steenwijk, Anouk Hoogendijk, Keizer, Berget Lewis, Barrie Stevens, Jamie Trenité en Rutger Vink. De presentatie is in handen van het duo Chantal Janzen en Tijl Beckhand.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP