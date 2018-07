Danielle Oerlemans deelt mierzoete boodschap aan haar jongste dochter

Kate, het jongste kind van Reinout en Danielle Oerlemans, is vandaag negen jaar geworden. Danielle is meer dan trots op haar dochter en deelt daarom een aantal foto’s van de jarige jet. Een liefdevolle verjaardagsboodschap mag hierbij niet ontbreken.

“Fijne verjaardag Kate”, schrijft de 45-jarige Danielle op Instagram. “Je bent zo’n opgewekt, vrolijk en grappig meisje. Je laat ons altijd lachen. Je bent zo dapper in het bijhouden van je oudere zus en broers. Je bent de allerbeste dochter, zus en vriend die iemand zich maar kan wensen. We voelen ons gezegend dat jij ons gezin negen jaar geleden compleet maakte. Je bent het beste dat ons ooit is overkomen. We houden zoveel van jou, uniek en mooi meisje.” Als dat geen trotse moeder is…

Californië

Kate heeft twee oudere broers, Thijmen (17) en Benjamin (14). Zus Fiene is veertien jaar oud. De familie emigreerde in 2014 naar Californië (VS) in verband met het televisiewerk van Reinout.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram, RTL Boulevard. Beeld: ANP