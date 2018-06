Daniëlle Oerlemans deelt stralende foto met zomers nieuw kapsel

Daniëlle en Reinout Oerlemans genieten samen van een heerlijk leven in Los Angeles, maar eens in de zoveel tijd komen ze nog eens op bezoek in Nederland. Voor een bezoek aan de kapper, bijvoorbeeld.

Blijkbaar is Daniëlle zo’n grote fan van kapper Leco van Zadelhoff dat ze meteen een afspraak maakt als ze weer in het land is. Op Instagram deelt ze een foto van zichzelf met een nieuwe look en schrijft daarbij ‘Klaar voor de zomer!’. Ze heeft afscheid genomen van haar lange(re) lokken en is voor een korter, zomers kapsel gegaan.

Beeld: ANP.