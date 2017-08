De oudste zoon van Danielle en Reinout Oerlemans is alweer 16 jaar. In Amerika betekent dit dat je achter het stuur mag kruipen.

En dat doet Thijmen dan ook. “Hij heeft zijn rijbewijs”, schrijft Danielle bij een filmpje van haar rijdende zoon. “Dit is de eerste keer dat ‘ie zelf naar school rijdt! Waar blijft de tijd.”

Stopbord

De Oerlemans-telg rijdt zeker niet in het minste voertuig. In het filmpje komt ‘ie in een stoere Jeep aanrijden, om vervolgens rechtsaf te slaan. Sommigen hebben al wel wat op de rijstijl van de kersverse automobilist aan te merken. “Er staat een stopbord”, waarschuwt er één met een knipoog. “En hij heeft geen knipperlicht aan”, schrijft een ander. “Don’t ignore the Californian stops!”

Amerika

Danielle en Reinout hebben samen 4 kinderen: Thijmen (16), Fiene (13), Benjamin (11) en Katelyn (8). Het gezin woont al jaren in Amerika, in de heuvels van Hollywood. Daar kunnen ze niemand minder dan actrice Gwyneth Paltrow tot hun inner circle rekenen.

Bron: Shownieuws, Instagram. Beeld: Instagram, Brunopress