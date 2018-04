Danielle Oerlemans viert het vrijgezellenfeest van deze beroemde filmster

Danielle Oerlemans woont al jaren in Los Angeles met haar gezin en heeft daar inmiddels een flinke vriendinnenclub opgebouwd. En tot dat clubje behoren niet de minste namen…

Al eerder ging Danielle gezellig op de foto met Jennifer Lopez en dit weekend was ze namelijk op het vrijgezellenfeest van niemand minder dan Gwyneth Paltrow. Je begrijpt dat Gwyneth niet in een konijnenpak met een sluier op door de stad werd gejaagd om opdrachten te vervullen met wildvreemde mannen. In plaats daarvan werd ze ontvoerd naar het supersjieke Four Seasons hotel in Costa Palmas, Mexico. Danielle deelt op Instagram foto’s van het gezellige clubje – waartoe ook onder meer modeontwerpster Stella McCartney behoort.

Gwyneth stapt binnenkort in het huwelijksbootje met producer Brad Falchuk.

Bron en beeld: Instagram.