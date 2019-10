Dankzij Meghan Markle is déze rok weer helemaal hip

Meghan Markle weet telkens weer een trend te zetten op het gebied van mode. Met deze hippe outfit bewijst de hertogin van Sussex dat de kokerrok weer helemaal hip is.

Een kokerrok oubollig? Meghan bewijst het tegendeel met deze outfit.

Advertentie

Bordeauxrood

Prins Harry en Meghan waren vorige week aanwezig bij het jaarlijkse One Young World-evenement in Londen. Ook woonden het koninklijk stel een rondetafelgesprek bij over gendergelijkheid in Windsor Castle. Tijdens deze 2 evenementen droeg Meghan een prachtige bordeauxrode leren kokerrok.

Leer

De rok is van Hugo Boss en hangt momenteel in de winkels voor 399 euro. Op de rok droeg ze een eenvoudig, maar chic truitje met een diepe V-hals van Joseph Fashion in dezelfde kleur. De kokerrok staat haar beeldig en met deze outfit laat ze zien dat de rok weer helemaal in de mode is. Doordat de rok van leer is, zorgt ze ervoor dat haar outfit allesbehalve saai of oubollig is. Eerder droeg Meghan deze rok in het donkergroen, wat naast bordeauxrood ook een heel mooie herfstkleur is.

Overtuigd? We hebben de mooiste bordeauxrode en donkergroene leren kokerrokken voor je op een rijtje gezet.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Flair.be. Beeld: ANP