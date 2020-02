Danny de Munk is binnenkort weer te zien in déze oude bekende rol

Fans van ‘All Stars’ kunnen hun geluk waarschijnlijk niet op: Danny de Munk heeft namelijk zaterdag bekend gemaakt dat hij opnieuw in de huid van Bram zal kruipen voor de nieuwe ‘All Stars’ tv-serie.

De acteur laat tegenover De Telegraaf weten dat hij erg blij is met de tv-klus.

Voor het eerst in serie

Regisseur en bedenker Jean van de Velde vroeg Danny om mee te werken aan een nieuwe reeks over de voetbalvrienden. “Het lijkt me enig om weer in de huid te kruipen van het karakter Bram. Ik heb wel de bioscoopfilm van All Stars gedaan, maar niet de televisieserie. Daar verheug ik me dus ook enorm op!” aldus de acteur.

Vervangers

Wanneer de nieuwe reeks van ‘All Stars’ op televisie te zien is, is nog niet bekend. De opnames moeten in ieder geval dit jaar van start gaan. Danny was tussen 1997 en 2011 al te zien in de twee films. In 1999 werd er ook al een televisieserie gemaakt, maar toen was Danny nog te druk met zijn musicalcarrière. Roeland Fernhout verving hem in het eerste seizoen en Dirk Zeelenberg speelde de rol van Bram in de tweede en derde reeks.

