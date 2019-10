Danny deelt bijzondere foto van vier generaties familie Froger

De familie Froger wordt groter en groter. Danny (31) werd in september dit jaar vader van dochter Fallon.

En dat betekent dat zanger René opnieuw een trotse opa werd. Inmiddels heeft hij drie kleinkinderen.

Steeds meer familie

Natascha (34) en Danny (30) zijn de kinderen van Réne uit zijn eerste huwelijk. Samen met zijn huidige vrouw Natasja kreeg hij later zoons Maxim (22) en Didier (21). Zijn dochter Natascha heeft twee dochtertjes. Nu heeft ook zijn zoon Danny een dochter.

Samen met Fallon en Danny brengt de Topper een bezoek aan de Amsterdamse Jordaan. En juist daar kunnen ze een bijzondere foto maken. In Amsterdam vind je namelijk het beeld van Bolle Jan Froger en tante Mien. Dit zangduo was Mien is de moeder van René, die in 2009 overleed.