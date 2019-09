Danny Froger voor de eerste keer vader geworden

Beschuit met roze muisjes voor de familie Froger: Danny is namelijk vader geworden van zijn allereerste kindje. De zanger maakt het blije babynieuws via Instagram bekend.

Zijn vriendin Ann Dominique is 21 september bevallen van een dochtertje. Zij heeft de naam Fallon gekregen.

Advertentie

Mooiste dag

Op Instagram deelt Danny een lieve foto van zijn pasgeboren dochtertje en schrijft vol trots: “De allerliefste knapste mooiste dochter ooit is geboren! 21-9-2019 is de mooiste dag uit mijn leven. Fallon Froger is haar naam! Moeder en dochter maken het goed! Ik hou zoveel van jullie.”

Danny en zijn vriendin Ann Dominique zijn sinds begin 2017 een setje. Ze hebben elkaar ontmoet tijdens een avondje uit. Ann werkt als stewardess bij de KLM en komt uit Zwolle.

Dit bericht bekijken op Instagram 3 Weeks untill our Baby arrives… ❤️ @dannyfroger Een bericht gedeeld door 𝔄𝔫𝔫 𝔇𝔬𝔪𝔦𝔫𝔦𝔮𝔲𝔢 𝔚𝔦𝔩𝔱𝔢𝔫 (@anndominique) op 30 Aug 2019 om 8:39 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP