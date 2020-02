Ziedende reacties op interview met pedofiel in 'Danny op straat'

Donderdagavond was de tweede aflevering van Danny op straat op televisie. Het programma trok niet genoeg kijkers om in de Kijkcijfer top 25 te belanden, maar was wel al gauw het meest besproken onderwerp van de avond op Twitter.

In het programma duikt journalist Danny Ghosen in problemen en spanningen in Nederland, op plekken of bij groepen die vaak moeilijk te bereiken zijn. In de aflevering van donderdagavond draaide het om de wereld van pedoactivisten. Danny sprak daarvoor onder meer met activist Nelson, maar ook met ouders van kinderen die misbruikt zijn.



Nelson voelt zich aangetrokken tot jongens tussen de 4 en 14 jaar en strijdt voor meer begrip en vrijheden voor kinderen. Hij wil een politieke partij oprichten, om zo sex met kinderen te legaliseren. “Iedereen mag over z’n eigen lichaam beschikken, ook een kind”, vertelt hij in Danny op straat aan de presentator. Als Danny hem dan vraagt of je aan zo’n jong kind kan vragen om sex te hebben, is Nelson duidelijk. “Een kind kan toch ook beslissen of het een ijsje of naar de speeltuin wil?”, antwoordt hij. De presentator vindt dat die dingen abosluut niet met elkaar te vergelijken zijn, maar daar denkt Nelson anders over.

Kijkers komen op Twitter woorden te kort als het om de korte aflevering gaat. Verbijsterd, boos en vol ongeloof reageren ze op de uitspraken van de activist. Maar ze zijn niet alleen boos op Nelson, ook vinden veel kijkers het belachelijk dat de omroep deze man een podium biedt. Anderen zijn juist weer van mening dat de presentator het journalistiek gezien sterk heeft gedaan:

Is echt om van te walgen. Dit soort wangedrag mag niet over hoofd gezien worden. Vroeg of laat gebeurt er iets omdat men zich niet kan weerhouden🤢 #dannyopstraat — Imran (@Imrxnn__) February 14, 2020

Weerzinwekkend! Met veel walging gekeken. Iemand die wilsonbekwame personen wil drijven tot sex een podium geven bij #dannyopstraat Zulk soort mensen zijn een gevaar voor de samenleving maar ook voor zichzelf. Opsluiten! — M@rt!n – #F1 🏎💨 (@AR146XI) February 14, 2020

Net #dannyopstraat terug gekeken. Hoe kunnen mensen zo’n zieke geest hebben?! Vraag me af hoe die ouders van Nelson erover denken dat hun kind zulke zieke gedachtes heeft.. Daar kan je van je levensdagen toch niet trots op zijn.. 😔 — Rebecca (@RebeccaDiamondx) February 14, 2020

Bizar. Buiten de inhoud om vind ik dat Danny het in deze mini-docu journalistiek sterk aanpakt. #Dannyopstraat https://t.co/Wf5wdY7x1D — Tim Ettema (@tim_ettema) February 14, 2020

Ik kijk #dannyopstraat terug.. ik walg echt van dit! Ik wil die vent echt door de tv trekken! Ik kan hier echt zoooo kwaad om worden! En dat verhaal van die ouders.. als dat bij mijn kind zou gebeuren k denk dat ik doordraai!! — Gekkiejekkie (@gekkiejekkie) February 14, 2020



Een kind (deze man heeft het dan iver kinderen van 3/4 tot 14 jaar) heeft echt nog geen behoefte aan seks. #dannyopstraat pic.twitter.com/EC1ZRJ4NT5 — Dominique🌸 (@x_dootjex) February 13, 2020

Ik kreeg het gevoel dat #Dannyopstraat net op het eind bijna afgekapt werd. Dat interview was nog niet klaar. Alsof zelfs de redactie en de regie het niet meer konden aanzien. Dat onsamenhangende verhaal over veiligheid en legalisering.. — Anil Kumar (@ackumar070) February 13, 2020

Geen woorden voor. Die politieke partij van Nelson mag er echt niet komen. #dannyopstraat — 🇳🇱 Beppie 🥺 (@VrouwvdVrijheid) February 13, 2020



Na de uitzending van donderdagavond heeft een groepje activisten zich bij het huis van Nelson verzameld. Een politiewoordvoerder laat aan het AD weten dat er inderdaad een opstootje is geweest, maar dat het daarna weer rustig werd in de straat. Wel houdt de politie het huis van de activist de komende tijd extra in de gaten.

Bron: NTR & Twitter. Beeld: Brunopress