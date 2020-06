Leuk babynieuws: Danny Vera (43) wordt voor de eerste keer vader

Hoera! Danny Vera (43) deelt een heel leuk nieuwtje op Instagram: hij wordt namelijk voor de eerste keer vader.

Zijn vrouw Escha Tanihatu (35) is al een paar maanden zwanger, maar Danny deelde vandaag een foto om het nieuwtje bekend te maken.

“Je liet ons bijna 4 jaar lang op je wachten, maar we mogen je dan eindelijk dit jaar verwelkomen in de Vera familie”, schrijft de zanger bij een lieve foto met zijn vrouw. Op het plaatje legt hij zijn hand op Escha’s buik. Terwijl hij haar een kus op de schouder geeft, houdt hij het boek The Dad vast.