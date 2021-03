Danny Vera scoort punten bij kijkers ‘Rooijakkers over de vloer’

In de nieuwe aflevering van Rooijakkers over de vloer ging Art Rooijakkers langs bij Danny Vera (43) die net een dochtertje heeft gekregen. Hij vertelt over hoe het is om vader te zijn en waarom hij ervoor kiest om zijn dochter Lavie buiten de media te houden.

De dochter van Danny en zijn geliefde Escha is eind december geboren. Art ging op kraamvisite in de Zeeuwse stad Middelburg waar de zanger woont. “Heel raar misschien, een beetje gek. Maar mijn moeder is hier overleden en mijn vader daar waar de wieg staat”, vertelt Danny in het programma.

Danny heeft altijd in het huis van zijn ouders gewoond. Nadat zijn moeder overleed, bleef hij bij zijn vader wonen en later trok Escha daarbij in. De twee woonden op de bovenverdieping en Danny’s vader beneden. Na zijn overlijden hebben de kersverse ouders het huis verbouwd.

In de media

Lavie is in Rooijakkers over de vloer even te zien, maar de zanger vertelt dat hij zo min mogelijk het gezicht van zijn dochter probeert te delen in de media. “We doen eigenlijk ook niets op social media, omdat iedereen een mening heeft. En ik zit eigenlijk niet op meningen van mensen te wachten. Meningen over mij maken me geen hol uit. Maar wel als het gaat over mijn vrouw of over mijn kind.

Reacties

De kijkers zijn enthousiast over de aflevering met Danny. Zo schijft iemand: “Wat een leuke aflevering van Rooijakkers over de vloer was dat. Danny Vera mag zich echt een van de beste en gelukkigste artiesten noemen van Nederland.”

Wat een leuke bescheiden man onze @dannyveramusic hij heeft 15 jaar gewerkt om daar te komen. Wat een verschil met dat EGO wonder Rene Le Blanc… 😂😂😂😂😂 #rooijakkersoverdevloer — HermanSmeetsServices (@HermanSmeetssho) March 10, 2021

Wat een leuke aflevering van #rooijakkersoverdevloer was dat. @dannyveramusic mag zich echt als een van de beste en gelukkigste artiest noemen van Nederland. Ik zal nooit meer vergeten wat Danny vertelde bij Precious Makes Diamonds: nooit opgeven om je doel te bereiken! 🤟🏽 pic.twitter.com/wUdowp9tG9 — IndoNediscH (@MrJG1986) March 11, 2021

Wat een heerlijk gezin , onvoorwaardelijke liefde #dannyvera — Maisonmansion (@maisonmansion1) March 10, 2021

