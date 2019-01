Wat een feest! Dít bekende dansprogramma komt na jaren weer terug op de buis

Binnenkort kunnen we weer genieten van de dansmoves van verschillende BN’ers: het bekende dansprogramma Dancing with the Stars keert namelijk terug op de televisie.

En niemand minder dan Chantal Janzen zal de presentatie van de show op zich nemen.

Gekoppeld met professional

Dancing with the Stars was tussen 2005 en 2009 te zien op RTL 4. In het programma worden BN’ers gekoppeld aan een professionele danser of danseres. Samen trainen ze wekenlang om verschillende (vaak pittig lastige) dansstijlen als latin en ballroom onder de knie te krijgen.

Casting van sterren

Blue Circle is eind december al begonnen met de casting van de dansers. Welke bekende Nederlanders volgend jaar over de dansvloer zullen zwieren en op welke zender is nog niet bekend. Wij zijn in elk geval héél benieuwd!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: iStock/ANP