Daphne woont in Antwerpen: “Blijf voorzichtig, voor je het weet heeft Nederland ook een avondklok”

Dinsdagavond scherpte Nederland het reisadvies voor de provincie Antwerpen aan naar code oranje: alleen noodzakelijke reizen zijn nog toegestaan. Ondertussen is er ook een avondklok van 23.30 tot 06.00 ingesteld en moeten cafés en restaurants om 23.00 uur de deuren sluiten. Ook zijn mondkapjes in de openbare ruimte verplicht.

Libelle’s online-redacteur Daphne woont in het centrum van Antwerpen. Ze hoopt vurig dat Nederland de regels nauwgezet blijft volgen, voordat we in dezelfde situatie belanden.

Zwaar getroffen

Daphne: “De binnenstad van Antwerpen is leeg, op de Markt kun je een speld horen vallen en de terras zijn uitgestorven. Dat was twee weken geleden nog wel anders; toen zaten grote groepen mensen massaal op het terras. Bij het weerzien gaf iedereen elkaar een kus (zoals dat hier de standaard is), en leek het coronavirus praktisch vergeten. Nu zit heel de provincie op de blaren. In Nederland zie ik dezelfde trend – althans op sociale media – en wil ik alleen maar zeggen: kijk uit en blijf voorzichtig.

Dat lijkt vanzelfsprekend, maar als puntje bij paaltje komt wint eigenbelang het in veel gevallen van groepsbelang. Je denkt: waarom zou ik niet het terras op gaan met een paar vrienden? Anderen blijven toch wel thuis? Thuis voor de buis zijn we het eens met alle maatregelen, maar zodra we de deur uit zijn, vergeten we snel om de regels ook daadwerkelijk na te leven.

Hier in België dwingt de staat het naleven van die regels nu af. Er is een avondklok ingesteld van 23.30 tot 06.00, het sociaal samenkomen is teruggeschroefd naar maximaal 5 mensen, de sportscholen zijn opnieuw dicht en je moet nu zelfs een mondkapje dragen als je gaat hardlopen. Geloof me: een mondkapje dragen vind ik prima en je went er snel aan, maar tijdens het hardlopen? Dat wil je écht niet. In Nederland wordt gezegd dat een mondkapje ervoor zou zorgen dat mensen minder afstand houden, maar in België is dat niet het geval; mensen houden daar evenveel afstand van elkaar.

Grenzen dicht

De verhouding tussen Nederland en België voelt behoorlijk surreëel. Vanaf half maart is de grens precies 2 maanden dicht geweest. Van de een op de andere dag stonden er betonblokken en was er bij elke mogelijke ingang strenge controle, soms zelfs militaristisch. Nu is er een negatief reisadvies en zou ik twee weken in quarantaine moeten als ik mijn ouders wil bezoeken. Begrijpelijk, maar ik had niet verwacht dat ik dit zou meemaken toen ik naar het buurland verhuisde.

Wake-up-call

Afijn, het is een situatie die ik niet voor Nederland wens. Een tweede lockdown ligt op de loer. De cijfers in België lopen op: het recentst bekende dagcijfer ligt op 454 besmettingen, geregistreerd op 24 juli. 1 op de 3 besmettingen daarvan komt uit Antwerpen, waarmee de provincie het vierde hoogste aantal positieve coronatests registreert onder de 10 Europese landen die regionale data rapporteren. Hier is men door de verstrengde maatregelen en cijfers wel wakkergeschud. Ik hoop dat mensen in Nederland wakker blijven en er geen aangescherpte maatregelen ingevoerd hoeven worden.”

