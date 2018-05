Daphne Deckers (49) laat met spontane bikinifoto zien dat er nog altijd een model in haar schuilt

Daphne Deckers hoopt dit jaar in november vijftig kaarsjes uit te blazen. Maar dat leeftijd maar een getal is, bewijst ze als geen ander.

Ze straalt en zit ontzettend goed in haar vel. Het vroegere model is nog altijd helemaal in topvorm.

Positief en negatief commentaar

Daphne zit in het Spaanse Marbella en geniet met volle teugen van de zomer. ‘Hallo weekend’, schrijft ze bij haar zomerse plaatje. De foto is al goed voor meer dan 2000 likes en de reacties zijn behoorlijk positief. ‘Maak ons maar jaloers’, zegt iemand.

Toch zijn er ook critici. Sommigen zeggen dingen als ‘graatmager’ op de foto van Daphne. Een ander zegt: ‘Prachtig zeker, maar mij fascineert dan de gedachte achter de foto…. Waarom? Voor de likes? De complimenten? En is het dan je man die de foto maakt en jij zegt ‘Zal ik dan net doen of ik aan kom lopen en dan snel klikken?”.

Hallo weekend! 🌞🌴 Een bericht gedeeld door Daphne (@daphne_deckers) op 12 Mei 2018 om 2:38 (PDT)

Bron & Beeld: Instagram