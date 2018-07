Daphne Deckers deelt foto van meer dan 20 jaar geleden en is geen spat veranderd

Vandaag gaat het Britse tennistoernooi Wimbledon weer van start. Een bijzondere wedstrijd voor veel spelers én toeschouwers. Ook Daphne Deckers blikt vandaag terug op een speciale herinnering uit 1996.

Toen won haar man, tennisser Richard Krajicek, namelijk het beroemde toernooi.

Good memories

Nog steeds is het stel elk jaar aanwezig bij Wimbledon, maar díe overwinning zullen ze natuurlijk nooit vergeten. Op Instagram deelt Daphne een kiekje uit de oude doos van zichzelf op Wimbledon, waar ze een jaar of 22 geweest moet zijn. “Vandaag begint Wimbledon weer! Good memories aan 1996…”, schrijft de blondine erbij. “Ieder jaar dat we er komen is weer speciaal.”

Wij vinden het vooral heel speciaal dat Daphne geen spat veranderd is:

Beeld: ANP

