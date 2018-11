Daphne Deckers deelt prachtige foto van haar zoon en dochter samen

In huize Krajicek/Deckers is het tegenwoordig best stil. Zoon en dochter zijn tegelijkertijd uit huis gegaan en naar het buitenland vertrokken. Gelukkig komen ze binnenkort allemaal weer samen. Daphne is nu al aan het aftellen tot dat moment.

Daarom plaatst ze een prachtige foto van haar kinderen.

Weer samen

“Emma en Alex. Ik ben 10 november jarig, dan heb ik ze weer bij elkaar”, schrijft het voormalig model bij het prachtige plaatje. Begin vorig jaar zijn de twee naar het buitenland vertrokken. Alec (18) is als tennisser in het profcircuit zijn vader achterna gegaan en Emma (20) volgt een toneelopleiding in Los Angeles. Daar timmert ze bovendien hard aan de weg als actrice en model.

Het is wel duidelijk dat Emma en Alec de mooie looks van hun ouders hebben geërfd. Wat een knappe koppen.

Dit bericht bekijken op Instagram Beste uitzicht van Los Angeles ❤❤ #broerenzus #reunited @emmadeckers Een bericht gedeeld door Daphne Deckers (@daphne_deckers) op 24 Mei 2018 om 6:57 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP