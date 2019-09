Daphne Deckers deelt foto met haar knappe zoon: "Het blijft wennen"

Kleintjes worden groot. Dat ondervindt Daphne Deckers ook aan den lijve met haar kinderen. De schrijfster deelt een foto met haar zoon Alec (19).

Alec heeft zijn moeder alláng ingehaald qua lengte en daar drijft Daphne heerlijk de spot mee.

Grote jongen

“Het blijft een beetje wennen, een zoon die ver boven je uit is gegroeid”, schrijft Daphne bij het kiekje. “Of ik ben aan het krimpen, dat kan natuurlijk ook.” Een van Daphnes volgers denkt dat de lengte in z’n genen zit. “Wat wil je met zo’n joekel van een man als vader”, schrijft iemand, verwijzend naar Richard Krajicek.

Zo moeder, zo zoon

Maar de meesten vinden dat Alec, die in de voetsporen van zijn vader treedt als tennisser, vooral op z’n moeder lijkt. “Wat een knappe zoon! Lijkt veel op jou”, wordt gereageerd. “Ogen als de jouwe!”, vindt een ander. En: “Knap kind! Blik van z’n moeder.”

Dochter in Amerika

Naast Alec, hebben Daphne en Richard een net zo knappe dochter: Emma. Zij verhuisde in 2017 naar Los Angeles om daar haar dromen als model en actrice te verwezenlijken. Gelukkig verblijdt ze paps en mams regelmatig met een bezoekje. Ook op Nederlandse bodem timmert ze aan haar carrière: Emma is binnenkort in GTST te zien. Tenminste, in de online serie ervan, die vanaf 2 oktober via de Instagram Stories van de soap te zien zal zijn.

