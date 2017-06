Daphne Deckers deelt grappige foto in wel héél gekke jurk

Het is wetenschappelijk bewezen: bloemen fleuren alles op. Of ze nu in een vaasje staan of zijn geprint op een zomers jurkje, we worden er gewoon vrolijk van. Tijd om de garderobe een kleurige boost te geven!

Libelle samen met Shoeby

Trend du moment

Shoeby’s personal shopper Kiki helpt elke dag bij het zoeken naar de perfecte look. “Wie pas geleden nog heeft geshopt of in tijdschriften meteen doorbladert naar de modereportages, heeft het vast al ontdekt: dit voorjaar staan alle kledingrekken in bloei! Dankzij de kleurige borduursels krijgen de collecties dit seizoen net iets extra’s. Fleur uw garderobe op met heel veel bloemen!”

Zet de bloemetjes buiten

Een bloemenprint tuttig en ouderwets? Nee, hoor: juist helemaal van nu! En bloemprints of -borduursels zijn ook zo fijn te combineren. Shoeby’s personal shopper Kiki: “Draag een jurkje in bloemenprint eens met een mooi jasje en stoere laarsjes. Niet over the top, maar fris en vrolijk. Net als het voorjaar!”

Het wordt een fleurige zomer!

Wandelend boeket

Rozen, dahlia’s en lelies: het kan niet kleurig genoeg het komend seizoen! We komen ze niet alleen tegen op bloesjes, jurkjes, rokjes en broeken, maar óók op accessoires. Denk aan tassen en schoenen.

Persoonlijk stijladvies

Zin om de bloemetjes buiten zetten? Shoeby kan u daarbij helpen. In de winkels staan personal shoppers klaar om te helpen met stylingsadvies. Shop je flower power outfit direct in de winkel of op shoeby.nl. Zo gaat iedereen fleurig de zomer in.