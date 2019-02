Daphne Deckers deelt liefdevolle foto met haar moeder en broer

Het nieuwe boek van Daphne Deckers gaat als warme broodjes over de toonbank. Donderdag gaf ze een presentatie over Dubbel zes. En daar waren belangrijke personen uit haar leven bij.

Namelijk haar moeder Miep en oudere broer Clark. Te zien is hoe mams twee exemplaren van de boeken in haar armen vasthoudt. En och, wat kijkt ze trots!

Ook Daphnes zoon Alec, die dit jaar alweer 19 wordt, was erbij. En dat leverde deze warme foto van drie generaties op:

2 mannen, 2 identiteiten

Dubbel zes gaat over Annabel Brinkmeester, die haar leven opnieuw probeert op te bouwen nadat ze in een klap alles wat haar dierbaar is kwijtraakt. Maar daarbij raakt ze verstrikt in 2 mannen en in 2 identiteiten, waardoor ze alleen maar meer en meer problemen krijgt. Vindt Annabel zichzelf ooit nog terug?

