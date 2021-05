Daphne Deckers onder het mes: “Er is gelukkig iets aan te doen”

Hoewel de coronacrisis nog niet voorbij is, ziet OMT-voorzitter Jaap van Dissel het positief in. Als we op het huidige tempo blijven vaccineren, dan is een vierde golf volgens hem onwaarschijnlijk.

Dat zegt hij in een interview met NRC.

Volgens van Dissel moeten we niet denken dat we er al zijn, maar zijn we zeker op de goede weg. Het vaccineren is volgens hem ‘een nieuwe, belangrijke fase’. “Maar er is nog een grote groep mensen níet gevaccineerd, daar blijft sprake van een besmettingsrisico.” Volgens de voorzitter moeten we eerst nog een stuk verder zijn met vaccineren, voordat hij het sein ‘brand meester’ kan geven.

Van Dissel: “Andere situatie dan vorig jaar”

Het blijft natuurlijk spannend, zeker nu er vrijdag weer nieuwe versoepelingen zijn aangekondigd. Vorig jaar versoepelde Nederland namelijk ook vlak voor de zomer en daarna leefde het virus weer snel op. Toch is de situatie volgens Van Dissel nu heel anders. “Aan de afname van de eerste golf lagen de strenge maatregelen ten grondslag en kwamen we qua infecties heel laag uit. Wel was nog bijna iedereen gevoelig voor besmetting.” Dat is nu anders. “Nu zien we een daling door de opbouw van immuniteit, dat is echt het effect van vaccinaties. Daardoor krijg je niet makkelijk een nieuwe piek in de ziekenhuizen, dat zou raar zijn. Tenzij de immuniteit na een vaccinatie heel kort duurt, maar dat lijkt zeker niet het geval.”

“Vierde golf onwaarschijnlijk”

Volgens Van Dissel is de kans op een vierde golf niet groot. “We moeten niet denken dat we er al zijn, of dat het niet nodig is om ons nog te laten vaccineren. Als we erin slagen begin juli het merendeel van de bevolking te hebben gevaccineerd, zoals het kabinet wil, dan hebben we een mijlpaal bereikt. Dat neemt een groot deel van de kwetsbaarheid weg en maakt een vierde golf onwaarschijnlijk.”

