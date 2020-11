Daphne (41) had geen kinderwens maar bleek plotseling toch zwanger

Daphne (41) heeft nooit een kinderwens gehad. Haar leven stond dan ook compleet op zijn kop toen ze erachter kwam dat ze 33 weken zwanger was. Abortus kon niet meer, adoptie leek de enige optie.

Daphne: “Toen ik hoorde dat ik zwanger was, in een vergevorderd stadium nog wel, schrok ik me een ongeluk. Eén ding wist ik zeker: dit kindje wil ik niet. Ik zat al een tijdje niet lekker in mijn vel, mijn moeder was overleden, ik had geen vaste thuissituatie en zat tot over mijn oren in de schulden. Bovendien was de relatie met de vader van het kindje nog pril; we hadden het nog nooit over de toekomst gehad.”

Geen kinderwens

“Als ik eerder had geweten dat ik zwanger was, had ik het vruchtje weg laten halen. Dat klinkt cru, maar het is wel zo. Ik hoefde geen kindje, nooit gewild ook. Sterker nog: eerdere relaties waren stukgegaan door mijn gebrek aan een kinderwens. Het termijn om een abortus te ondergaan was echter al verstreken. Toen de dokter vertelde dat ik zwanger was, bleek ik al een bijna volgroeid kindje te dragen. Ik snapte er niets van. Al die tijd was ik gewoon ongesteld geweest, ik had geen buikje en was ook niet misselijk geweest. Nee, de reden waarom ik vorig jaar aanklopte bij de dokter was omdat ik pijn had aan mijn liezen. Geen seconde had ik er bij stilgestaan dat deze bandenpijn kon duiden op een zwangerschap.”