Darter Michael van Gerwen verklapt het geslacht van zijn 2e kindje

Darter Michael van Gerwen en zijn vrouw Daphne verwachten een 2e kindje. De darter maakt nu via Instagram bekend dat het een zoontje wordt.

In september maakte Michael bekend dat ze in 2020 een 2e kindje zullen verwelkomen. Nu onthult de darter op originele wijze het geslacht van het kindje. Op een filmpje op Instagram is te zien dat dochtertje Zoë een Bossche bol openmaakt. De inhoud van het gebakje is blauw, wat betekent: een zoontje op komst!

Gelukkig gezin

Van Gerwen en zijn vrouw Daphne zijn al meer dan 10 jaar samen en trouwden in 2014. Ruim 2 jaar geleden, in 2017, kregen zij dochtertje Zoë.

Bron: Instagram. Beeld: ANP