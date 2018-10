Dát is schrikken: man botst tijdens ochtendduik tegen haai (!) op

De 51-jarige Paul Kenny denkt wel twee keer na voordat hij opnieuw de zee in gaat. De Australische man was afgelopen zaterdag bezig met zijn vaste zwemrondje bij Samurai Beach, toen hij in aanraking kwam met een haai.

Nog voordat Paul kon beseffen wat er aan de hand was, werd hij gebeten in zijn arm.

Doodsbang

“Toen ik met mijn hoofd naar beneden in de golven dook, botste ik tegen de haai op,” zo vertelt hij aan de Australische krant The Sydney Morning Herald. “Ik kon hem niet zien, aangezien ik omgeven was door wit kolkend water.” De doodsbange Paul was op dat moment zo’n vijftig meter van het strand verwijderd. “Ik wist niet waar de haai precies was en ik vreesde dat hij voor mijn benen zou gaan. Ik bleef hem dus maar slaan en stompen tot hij mijn arm losliet.”

Ziekenhuis

Het lukte Paul wonderbaarlijk genoeg om de haai af te weren en terug te zwemmen naar het strand, waar hij werd geholpen door mensen die de aanval hadden zien gebeuren. Nadat de bloeding gestelpt werd met een verband, werd de man in het ziekenhuis verder verzorgd aan zijn verwonding.

“I put my head down and headbutted it and then it just grabbed me, and I just started punching it until it let go.”

