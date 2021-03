Date-expert ontdekt ontrouw partner via zijn Fitbit-horloge

Vandaag is het de dag van de thuiswerker. Maar bij Libelle – en de rest van Nederland – is het inmiddels het jaar van de thuiswerker. Waar we voorheen nog gezellig samen op de redactie zaten, hebben we nu onze huizen ingericht tot kleine kantoortjes. Kijk mee naar de thuiswerkplekken van de redactie.

Gluren bij coördinator tekstredactie Elsbeth

Elsbeth Drijver woont met André, zoon Pelle (19), dochter Pippa (17) en zoon Mus (15) in de Amsterdamse Bijlmer.

“Omdat onze werkkamer al drie jaar under construction is, zit ik sinds de lockdown vooral aan de keukentafel te werken, vlak bij het koffiezetapparaat (en de la met koekjes, paaseitjes en dropjes). Omdat iedereen die achterom loopt hier binnenkomt en direct aan de grote tafel aanschuift, is het soms té gezellig. De kinderen zien me dan net iets meer als moeder dan als tekstcoördinator van Libelle, dus soms moet ik even roepen dat ik toch écht aan het werk ben. Onze oudste zoon zit vooral in de bibliotheek van de universiteit te studeren en de jongste twee krijgen afwisselend (online) thuis les en op school. Als ze thuis les hebben, zitten ze op hun kamer en dan heb ik nergens last van, alleen de wifi trekt het niet altijd. Soms zitten we te veel op elkaars lip en heb ik behoefte aan wat lucht en variatie. Dan rijd ik naar mijn moeder om daar te werken… en in de watten gelegd te worden. Ook fijn: ’s middags krijg ik standaard een privéconcert van mijn dochter Pippa, die elke dag ruim een uur cello speelt, drie meter verderop. Oké, de toonladders zijn iets minder, maar een stukkie Bach of Saint-Saëns aan het eind van een werkdag werkt perfect voor mij. Dat zal ik nog missen als we weer op kantoor zitten!”

“Het kantoor in Hoofddorp mis ik niet echt, maar mijn collega’s wel. Elke maandag heb ik een thee-uurtje met mijn team, waarin we van alles bespreken: van taalkwesties tot bezoekjes aan de orthodontist, de mooiste fietsroutes en de capriolen van een in coronatijd aangeschafte puppy. Daar kijk ik echt naar uit. Ik kan niet wachten tot ik al mijn collega’s weer zie. Ik mis dat bruisende redactiegevoel. Tegelijkertijd vind ik dat we het verbazingwekkend goed doen en dat we elke week weer een prachtig nummer maken, ondanks alle beperkingen. Dat kan alleen maar als je met gemotiveerde, inspirerende, getalenteerde, bijzondere en unieke collega’s werkt.”

Gluren bij design director Cilla