Daten op afstand? ‘First Dates’ bewijst dat het gewoon kan

Coronavirus of niet; het First Dates-restaurant van het gelijknamige programma gaat gewoon door met op camera vastgelegde eerste afspraakjes inclusief ongemakkelijke stiltes, verkeerd opgevatte grapjes en het tenenkrommende keuzemoment. Bewijst het programma hiermee dat daten op afstand werkt?

Een van Libelle’s Daphne’s favoriete datingshows is First Dates. Dat het dit seizoen toch doorging, zij het in aangepaste vorm, was dan ook een feestje. Zo zitten de dates op afstand van elkaar en wordt er bij dat tenenkrommende keuzemoment een plexiglazen plaat tussen het stel opgehangen. Inderdaad, nogal a-romantisch, maar dat mag de pret niet drukken.

Advertentie

Op zoek naar een maatje

Want dat betekent ook gelijk dat de gasten een ongemakkelijke begroeting en een té intieme setting bespaard blijft. Al moet ik toegeven dat dat één van de redenen is wat het programma naar mijn mening boven de middelmaat trekt. Ik, die ontspannen op de bank ongegeneerd meegluurt vanaf een figuurlijke derde stoel aan hun tafel, en zij – twee zenuwachtige singles – die stotterend hun leven uiteenzetten met een pornstar martini in hun hand die ze in een opwelling bij Victor bestelden.

Elke opmerking die ze maken, alles wat ze doen en iedere verspreking die ze maken, ligt onder een vergrootglas. Arm losjes op de tafel of juist niet? Dat ene moeilijk uitspreekbare gerecht op de kaart bestellen of toch maar iets anders? En om nog niet te spreken over hoe ze charmant die oester naar binnen moeten slurpen.

Ook leuk: de casting van de singles. De makers hebben een neus voor eigenaardige gepensioneerden, wereldvreemde nerds en ijdeltuiten met tot in de puntjes gladgestreken overhemden. Maar doorgaans krijgen we daters te zien die zich voorstellen in de trant van: “Ja, hoi, ik ben die leuke Ruben uit Utrecht, 28 jaar, een echt mensenmens, houd van sporten en op zoek naar een maatje, een avontuurlijk en authentiek meisje.”

Succesvolle aflevering

Zo zagen we woensdagavond Michael en Dominique, Isa en Quinten en Adriaan en Robert. Afgezien van een paar zenuwachtige lachjes (Dominique), ongemakkelijke momenten (“Ik ben niet bi, hoor”) en miscommunicaties (“Ik heb m’n hond in laten slapen, dus ik ben zeker een dierenvriend”), waren het dit keer geen spraakmakende kandidaten. Al helemaal omdat de écht diepe conversaties wellicht ontbraken door alle afstandsmaatregelen. Maar dat is niet erg. Alle bovengenoemde stellen bevestigden tijdens het met plexiglas voorzien keuzemoment om nog een tweede keer met elkaar op date te gaan. Daar is blijkbaar geen aanraking voor nodig. Of het programma hiermee dus bewijst dat daten op afstand werkt? Reken maar van yes.

Vroeger was het juist heel normaal dat een man de vrouw vroeg op een eerste date. Maar is dat tegenwoordig nog steeds zo? Wij waren te gast op de 50+ Beurs en we legden bezoekers te stelling voor: de man moet de vrouw op een eerste date vragen:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: BNN VARA